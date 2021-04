Un video per gli studenti: l'iniziativa per celebrare la Liberazione

Domenica 25 aprile ricorre il 76° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista. Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, l’Amministrazione comunale di Poggio Torriana non rinuncia a questo appuntamento così importante per la società civile e lo fa rivolgendo il proprio pensiero alle giovani generazioni, attraverso un contributo video destinato specialmente agli alunni delle scuole primarie, alle loro famiglie e a tutti i cittadini e cittadine.

Gli amministratori, per mezzo delle dirigenze scolastiche, hanno fatto arrivare agli studenti delle scuole primarie site a Poggio Berni e Torriana, un video con in apertura il saluto del sindaco Ronny Raggini oltre alla lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana, di un racconto di Dino Buzzati e una testimonianza della partigiana Lidia Menapace, con l’intento di sottolineare l’importanza dei valori contenuti nel testo della Costituzione: la persona, il lavoro, la dignità, l’uguaglianza, la democrazia.

L'Assessore alla Scuola, Francesca Macchitella, ricorda che "Il Comune di Poggio Torriana aderisce alla Settimana Civica Noi come cittadini. Noi come popolo, che si svolge dal 19 al 25 aprile 2021, in occasione della Festa della Liberazione, del 160° anniversario dell’Unità d’Italia e del 75° della Repubblica, cogliendo l'invito a chiedere agli alunni del territorio cosa pensano dell’educazione civica. La Resistenza è un tema quanto mai presente nella quotidianità delle nostre vite, il covid ci ha insegnato ad affrontare una grande sfida, nelle scuole come nelle famiglie e nel lavoro, per questo ringrazio l'A.n.p.i. di Rimini e di Santarcangelo per la costante collaborazione sul tema dell'educazione alla memoria. Invito a consultare il video realizzato con contributi isituzionali, e non solo, sulla pagina web: https://www.comune.poggiotorriana.rn.it/