Un visto turistico per spacciare cocaina in riviera

Era arrivato in Italia lo scorso luglio con un visto turistico ma, invece di trascorrere le vacanze nel nostro Paese, un albanese 31enne ha utilizzato il permesso per "lavorare" sulla Riviera. Lo straniero, infatti, per i suoi comportamenti sospetti era finito nel mirino dei carabinieri della Stazione di Misano Adriatico che da alcuni giorni lo tenevano sotto controllo fino a quando martedì sono scattate le manette. Gli inquirenti dell'Arma ritenevano che il giovane stesse gestendo un giro di spaccio e, lo scorso 29 agosto, dopo alcuni appostamenti hanno intuito che il pusher stesse andando a recuperare la droga dal nascondiglio. Fermato mentre stava prendendo delle palline sospette in un contenitore sulla strada è stato perquisito e, nelle sue tasche, sono spuntati 55 grammi di cocaina in gran parte già confezionata e pronta per la vendita. Un successivo controllo nella sua abitazione, invece, ha permesso di recuperare tutto il kit dello spacciatore. Difeso dall'avvocato Tiziana Casali, il giudice ha convalidato il fermo del 31enne per poi rimetterlo in libertà in vista della prossima udienza per la quale è già stato annunciato un patteggiamento.