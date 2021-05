Un "welcome" a chi arriva, un "good bye" a coloro che lasciano Bellaria Igea Marina. Dopo l'avvenuto rinnovo della cartellonistica stradale, ecco questi giorni la posa dei nuovi cartelli turistici agli ingressi della città: con immagini "family" e un messaggio emozionale per tutti coloro che amano e visitano la nostra città. L'iniziativa è parte di un più ampio rinnovamento degli elementi verticali all'ingresso di Bellaria Igea Marina. Lo scorso febbraio, l'Amministrazione ha infatti completato la nuova segnaletica agli incroci tra via Ravenna e i cavalcavia di collegamento alla Statale 16; intervento che a sua volta ha fatto seguito ad analoga opera di sostituzione realizzata proprio sulla statale, in prossimità delle uscite sul territorio comunale: in questo caso intervento condotto da Anas, che ha accolto le richieste dell’amministrazione anche in merito alle diciture utilizzate nella cartellonistica.