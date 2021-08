Una Alfa Spider rossa e 80 bambini, presentato il videoclip di Gino Paoli girato a Bellaria

Il regista ha scelto Bellaria per girare il videoclip con protagonista l'indimenticabile canzone di Gino Paoli

Presentato “Sapore di Sale”, il videoclip girato a Bellaria Igea Marina e proiettato domenica sera in occasione di Imaginaction, il festival internazionale dedicato ai videoclip musicali andato in scena per la quinta edizione a Forlì.

La storica canzone di Gino Paoli cantata da più generazioni è così diventata protagonista nel videoclip firmato da Stefano Salvati, uno dei più importanti registi nel mondo dei videoclip; tra i tanti artisti con i quali ha collaborato si annoverano: Vasco Rossi, Nannini, Renato Zero, Morandi, Venditti e tanti altri big della musica Italiana.

Dopo le selezioni svolte al Palazzo del Turismo a Bellaria Igea Marina, agli ottanta bambini scelti (con un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni), è stato dato appuntamento il 22 luglio sul lungomare bellariese dove li attendeva una fiammante Alfa Spider rossa, gentilmente messa a disposizione dal Signor Roberto Bordoni. Nei due giorni successivi la troupe si è spostata presso la spiaggia del “Insolito Beach Café” e nell’adiacente spiaggia libera dove si è creata un’ambientazione ispirata alle situazioni dei mitici anni 60 ed i giorni nostri. Il videoclip “Bellariese” basato su una delle canzoni simbolo dell’estate è ispirato al film Piccoli Gangster di Alan Parker ma oltre a questi piccoli attori e Gino Paoli, il videoclip ha visto in scena anche i Funk Off, la prima funky marching italiana. A breve sarà ufficializzata l’uscita del video sul web: al momento dopo l’anteprima di domenica, alcuni frame sono passati nei Tg nazionali, a conferma che ancora oggi questa canzone racconta la nostra estate.

Il video è stato girato interamente a Bellaria Igea Marina ed è frutto di una collaborazione che ha visto da una parte l’Amministrazione Comunale Bellariese con Fondazione Verdeblu e dall'altra la Daimon Film, guidata dalla produttrice Raffaella Tommasi. Il videoclip definito un capolavoro immaginato, girato sul lungomare di via Colombo e nella spiaggia “Insolito Café Beach” a Igea Marina.