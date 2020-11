Una birra riminese sul tetto d'Europa: la 'Gaudio' si aggiudica la medaglia d’argento

Una birra 'riminese' sul tetto d'Europa. La birra artigianale 'Gaudio' prodotta dalla Beha Brewing Company si è infatti aggiudicata la medaglia d’argento all’European Beer Star, nella categoria “13 German Style Schwarzbier”. L’European Beer star si svolge con cadenza annuale in Germania e, con birre provenienti da oltre 50 paesi nel mondo e un panel di giudici di 32 nazionalità diverse, è da tempo uno dei più importanti e prestigiosi concorsi di birra al mondo. I premi European Beer Star vengono assegnati a birre di alta qualità, genuine e piene di carattere. Esprimono soddisfazione il titolare Manuel Celli e il mastro birraio Stefano Occhi “La nostra amatissima birra schwarz, scura con schiuma pannosa, in cui l’aroma di cioccolato e le note di liquirizia si sposano con i sentori erbacei dei luppoli tedeschi, si è aggiudicata il podio durante la cerimonia di premiazione. Essere arrivati a premio alla nostra prima partecipazione è per noi un motivo di profondo orgoglio, ancora di più considerando che abbiamo raggiunto tale traguardo in Germania per una birra di stile tedesco”.