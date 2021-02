Una coppia blocca l'autobus, molesta i passeggeri e poi aggredisce i carabinieri

Sono saliti lunedì sera a bordo di un autobus, a Rimini, da cui sono scesi in arresto con le accuse di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio. A finire nei guai una coppia di cittadini di origine ucrani di 40 anni e 33 anni che sono stati segnalati ai carabinieri all'altezza di via XXIII Settembre vicino alla fermata di un autobus di linea urbana. I due, entrambi ubriachi, erano saliti sul mezzo pubblico e stavano importunando e passeggeri tanto che l'autista per salvaguardale l’incolumità pubblica degli atri viaggiatori, è stato costretto a fermare la corsa ed

attendere l'intervento dei Carabinieri. I militari, subito giunti sul posto, nel corso della loro identificazione, sono stati aggrediti con calci e spinte dalla coppia, minacciati ed insultati in presenza di altre persone.

Appena i militari sono riusciti a bloccarli, li hanno poi portati in caserma, permettendo al bus di ripartire. Durante l’aggressione due dei militari sono stati costretti a ricorrrere alle cure mediche al pronto soccorso di Rimini ove in tarda serata sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi per contusioni varie.

Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza, martedì c'è stata per loro la direttissima in tribunale, con convalida dell’arresto. La donna è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre l’uomo è stato scarcerato in attesa del processo che si terrà a fine marzo.