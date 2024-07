Una coppia di blogger olandesi ospite per una settimana della riviera romagnola

Sono stati ospiti per una settimana del Consorzio Camping & Natura Villages – soggiornando al Camping Adria di Riccione – i due blogger olandesi Niels Kalkman e Liv Krake, autori del popolare blog “Expeditje kram”, che si occupa di campeggi, natura e turismo outdoor, e conta circa 40 mila visite mensili, fra Olanda, Belgio e Germania. Per questo il Consorzio li ha invitati sulla riviera romagnola: per una settimana, sia da soli che a seguito di numerose guide territoriali, Niels e Liv hanno avuto modo di visitare diverse località ed eccellenze sulla costa e nell’entroterra, vivendo anche esperienze suggestive che potranno ora raccontare ai loro followers, allo scopo ovviamente di promuovere il turismo olandese e belga nei nostri territori.

Dal centro di Rimini, con la visita al Museo Fellini e il picnic al Ponte di Tiberio, alle escursioni al Parco delle Foreste Casentinesi, in Valmarecchia e in Valconca (quest’ultima in bicicletta); dal sup sulla spiaggia di Riccione alla visita guidata in barca alle Saline di Cervia; dalle visite di San Marino e San Leo, alla degustazione di vini alla cantina Ottaviani di Montalbano, fino alla tappa ad Aquafan: il tour dei due olandesi è stato davvero ricco, e documentato da video e immagini. In una settimana davvero senza pause, i blogger hanno incamerato immagini ed emozioni di vario tipo, che ora riporteranno nei loro canali. La visita dei blogger olandesi segue quella di metà giugno che ebbe per ospiti due blogger polacchi. Nel corso dell’estate, il Consorzio Camping & Natura Villages organizzerà altre due iniziative simili: la prossima è in programma fra fine luglio e i primi di agosto, e avrà per ospite una famiglia di blogger tedeschi.

Le iniziative promozionali sono organizzate dal Consorzio in collaborazione con Apt Servizi, e con la fondamentale collaborazione delle DMO/DMC locali dei singoli territori visitati. Importante è anche l’adesione dei vari organizzatori di attività, che come sempre supportano attivamente questi progetti di promozione, riconoscendo il valore della cooperazione quando si perseguono obiettivi comuni come la promozione turistica congiunta del territorio.