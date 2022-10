Una domenica "green" per ripulire la spiaggia di Misano

Sarà recuperata domenica mattina l’iniziativa, rinviata per maltempo il mese scorso, di pulizia di un tratto di arenile e delle scogliere a pettine di Misano promossa dall’associazione WWF Rimini ODV, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Rimini e con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico.

“L’iniziativa fa seguito alla pulizia del Conca di qualche mese fa - spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – e siamo grati al WWF Rimini per continuare a stimolare comportamenti virtuosi attraverso appuntamenti come questo. Speriamo in una massiccia partecipazione da parte della nostra cittadinanza per un’iniziativa che, oltre a trasmettere valori importanti, contribuisce a preservare il nostro bel territorio”.

Il ritrovo è fissato alle 8:30 nei pressi della rotonda tra Via Litoranea Sud e Via D’Azeglio. A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit che comprende un cappellino, una maglietta e dei guanti. Alle 8:45 avrà inizio la raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia con vagliatura delle microplastiche. L’operazione di pulizia si concluderà alle 12:30 con la quantificazione dei rifiuti raccolti.