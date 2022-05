Una domenica in sella alle due ruote per la tradizionale motobenedizione

E' fissata per domenica 22 maggio la tradizionale "Motobenedizione" del MotoClub Misano che, dopo gli stop dovuti alla pandemia, organizza il classico raid tra le colline dell'entroterra. Tanti i bikers che saltano sulle selle per un appuntamento iniziato negli anni '60 e che, per questa edizione, prevede l'incontro dei motociclisti in via Roma a Misano per poi procedere con un tour di 40 chilometri a cavallo tra Valconca e Valmarecchia. Punto di arrivo la chiesa di Croce di Montecolombo dove, ad attenderli, troveranno il parroco per la benedizione dei bolidi. A seguire l'aperitivo e l'estrazione dei biglietti della lotteria. Iscrizione 10 euro.