Una giornata dedicata alle persone scomparse, in due anni attivati 97 piani di ricerca: 59 sono state ritrovate

La Giornata dedicata alle persone scomparse ha una storia piuttosto recente ed è stata istituita nel 2019 dall’allora Commissario straordinario di Governo per le Persone Scomparse quale frutto dell'incontro con la Consulta delle associazioni dei familiari degli scomparsi. È quindi una Giornata che riguarda in particolare la sensibilità del nostro Paese nei confronti delle famiglie di tutte le persone scomparse, atteso che fin dal 1983, su iniziativa dell’Onu, viene celebrata il 25 maggio la Giornata internazionale dei bambini scomparsi.

In ambito provinciale, anche in vista della ricorrenza nazionale di domani, 12 dcembre, la Prefettura di Rimini ha tenuto diversi incontri finalizzati al monitoraggio, nell’ultimo biennio, dei piani di ricerca attivati e sui successivi esiti.

L’attività di analisi e di monitoraggio del fenomeno nel biennio 2021/2022 si è avvalsa del prezioso contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale che, peraltro, svolgono un’attività spesso silenziosa e poco nota in questo segmento della nostra quotidianità.

L’esame dei dati evidenzia che nel biennio di riferimento, sono stati attivati complessivamente 97 piani di ricerca di cui ad oggi 59 sono stati disattivati a seguito di rintraccio dei soggetti interessati. Attualmente sono ancora attivi complessivamente 38 piani di ricerca, per l’anno 2022 e azzurro per l’anno 2021.

Rilevante è il dato numerico complessivo, pari a 38 unità, che riguarda i minori non accompagnati ospitati presso i centri di accoglienza della provincia.

Numeri, quelli emersi, che se da un lato certamente non rappresentano un allarme sociale per questa provincia, dall’altro indicano però che il fenomeno in questione non è assente in questo territorio. Richiamare l’attenzione sulla Giornata dedicata alle persone scomparse è, di conseguenza, doveroso proprio per sensibilizzare l’intera comunità e tenere sempre vivo un atteggiamento di vigilanza verso un fenomeno da non sottovalutare.