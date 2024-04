'Una mano per l'autismo': un'iniziativa a favore dell'inclusione al centro commerciale

Tutti insieme per 'lasciare un segno' in favore dell'autismo. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo che ricorre martedì 2 aprile 2024, Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove infatti la seconda edizione di "Una mano per l'autismo", un'iniziativa concreta che ha come prima finalità quella di sensibilizzare il pubblico. La Galleria del Centro commerciale si tingerà per l'occasione di blu, il colore che caratterizza le iniziative e le attività legate alla diffusione della consapevolezza sulle tematiche legate all'autismo.

Tutti i visitatori de Le Befane saranno invitati poi durante il pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, a lasciare l'impronta della propria mano su un pannello allestito in piazza Unieuro: per ogni mano 'blu' lasciata su di esso, con un inchiostro lavabile e atossico, il Centro commerciale donerà 1 Euro all'Associazione Rimini Autismo. Il pannello - grande due metri per tre metri - resterà poi in esposizione in piazza Unieuro anche nei giorni seguenti, a continuare la sua opera di sensibilizzazione.

La giornata sarà caratterizzata anche da due momenti laboratoriali dedicati ai più piccoli. Di mattina, dalle 10.00 alle 12.00, spazio alle sette note con il laboratorio musicale realizzato in collaborazione con l'Associazione Giocamusica. Nel pomeriggio invece dalle 16.00 alle 19.00 in collaborazione con l’Istituto Alberghiero S.P.Malatesta di Rimini ci sarà un divertente laboratorio di pasta fresca.