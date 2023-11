Una mattinata col Wwf per ripulire il greto del torrente Conca

Il WWF Rimini organizza una nuova giornata di pulizia e questa volta si concentra lungo la sponda destra del torrente Conca in località Mercatino Conca. L'appuntamento è per il 26 novembre alle 08:45 partenza da Rimini, via Euterpe, parcheggio antistante la farmacia e a fianco del cinema Astoria. Il ritrovo è a Mercatino Conca, incrocio Via Tretolo con Strada Provinciale 70 con distribuzione gratuita di un Kit al cui interno si troveranno maglietta, cappellino, string bag, guanti e sacchetti per l’indifferenziata. A fine giornata quantificazione dei rifiuti raccolti, pranzo al sacco e escursione lungo l'area fluviale.