"Una montagna per tutti" sui sentieri di Montecopiolo

Domenica le sezioni del club alpino italiano di Rimini, Cesena e Fossonbrone hanno dato vita ad una escursione intersezionale sui sentieri del Comune di Montecopiolo da Poco e' entrato a far parte della provincia di Rimini e di conseguenza in Emilia Romagna.l escursione che a visto la presenza di oltre 60 partecipanti e che rientra Nel progetto "UNA MONTAGNA PER TUTTI" grazie hai volontari del Cai debitamente formati per la conduzione Delle speciali carozzine da Montagna che hanno dato la possibilita' di far apprezzare hai Loro ospiti sulle joellet i bellissimi panorami Della zona passando per la Celletta del Termine Punto in passato di confine tra regione Marche e Emilia Romagna per poi proseguire Nella Faggeta di Pianaquadio residenza di faggi secolari proseguendo per il SENTIERO DEGLI AVIATORI102 A Nel ricordo dei due piloti sconparsi in seguito all incidente di volo accaduto IL 27dicembre del 1989 IL Tutto SI e' concluso con UN momento conviviale all area attrezzata prima del larghetto di Pietracandella Grande soddisfazione degli ospiti in carozzina con occhi Felici e sorridenti per aver passato una giornata in conpagnia e'in luoghi non raggiungibili a causa delle loro disabilata'