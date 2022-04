Una notte movimentata nelle discoteche della Riviera: due accoltellati e un giovane ferito alla testa

Un’alba di Pasquetta movimentata nei locali della Riviera Romagnola. Due fatti si sono registrati a Riccione, durante il fine serata alla discoteca Cocoricò. Due episodi distinti e non collegati tra loro: una persona accoltellata e una bottiglia spaccata in testa a un altro ragazzo. La persona che ha subito l’accoltellamento si trovava all’interno della discoteca e ai sanitari intervenuti ha raccontato di essersi sentito all’improvviso spintonare da dietro, ritrovandosi con una ferita da coltello al gluteo. Dopo il fatto, ferito, l’uomo è uscito dal locale per andarsi a fare medicare dagli addetti dell’ambulanza che staziona nel piazzale del locale notturno. Una volta vista la ferita da coltello, i sanitari hanno richiesto l’intervento del Carabinieri. Il giovane ha riferito di non essere a conoscenza e di non aver visto da chi è stato ferito.

Successivamente, attorno alle 5 di mattina, un ragazzo appena uscito dal locale si è imbattuto nel parcheggio in un gruppetto che ad un certo punto ha iniziato a tirare bottiglie di vetro. Una ha colpito proprio il giovane e l’impatto gli ha provocato una ferita che ha richiesto diversi punti di sutura.

Si segnala un ulteriore accoltellamento, con una dinamica ancora da chiarire, anche durante la serata alla Baia Imperiale di Gabicce.