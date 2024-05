Una nuova casina per le api al Parco della Resistenza di Riccione

In occasione della Giornata mondiale delle api che si celebra lunedì 20 maggio, Geat ha installato al Parco della Resistenza di Riccione la quarta casina per le api e gli insetti impollinatori. La casina è stata donata all’amministrazione comunale dall’associazione Futuro Verde in occasione della Giornata mondiale della terra all’interno del progetto realizzato grazie anche al contributo di Be Kind to Nature e Coop Alleanza 3.0.

Salgono così a quattro i Bee Hotel presenti nei parchi e negli spazi verdi di Riccione, a oggi presenti ai Giardini Montanari e al Parco degli Agolanti, e che vedrà ora anche nel polmone verde della città, il parco della Resistenza, un rifugio artificiale come nido e svernamento per api solitarie, coccinelle, farfalle e insetti impollinatori.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, che contribuirà a creare un habitat sicuro per le api e gli insetti impollinatori, essenziali per il nostro ecosistema. Il nostro impegno per la sostenibilità ambientale è una priorità e continueremo a promuovere e supportare progetti che favoriscano la conservazione della natura e la sensibilizzazione della comunità sull'importanza di proteggere le api e le specie a rischio per la salvaguardia del nostro ambiente” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli.

Nel mondo esistono circa ventimila specie di api solitarie, di cui quasi mille in Europa, che non vivono negli alveari e non producono miele, ma sono indispensabili per diversi ecosistemi. Le api selvatiche purtroppo sono minacciate dalla perdita di habitat a causa dell'agricoltura intensiva, dell'uso di pesticidi e fertilizzanti e del cambiamento climatico. Per questo l’installazione di queste casette vuole essere un piccolo ma importante segno per la cura e l’attenzione degli insetti impollinatori, su cui anche le istituzioni europee sono intervenute per affermare la loro importanza.

“Un grazie all’amministrazione comunale e a Geat per il prezioso supporto e la preziosa collaborazione nel continuare a portare in città rifugi per preziosi alleati nel garantire la tutela e la presenza della biodiversità nella nostra amata casa terra. In occasione di questa importante giornata, con entusiasmo continuano a lavorare e continueremo a sviluppare azioni e attività volte a garantire e promuovere, assieme alla disponibilità delle istituzioni, la cura e la qualità della biodiversità” ha commentato Alessandro Romano, vice presidente di Futuro Verde.