Una nuova pista di atletica per lo stadio di Santamonica

La giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato ieri pomeriggio il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di riqualificazione della pista di atletica leggera dello stadio comunale di Santamonica, intervento che verrà candidato all’ottenimento di fondi regionali nell’ambito del bando per investimenti dedicati allo sport.

La riqualificazione della pista di atletica leggera ad otto corsie dello stadio Santamonica, unica nel suo genere nella realtà locale, è necessaria per la conferma dell’omologazione FIDAL. “Allo stato attuale il fondo della pista presenta diversi segni di usura e deterioramento, dovuti essenzialmente all’invecchiamento della pavimentazione – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni-. In queste condizioni, non è possibile garantire il rinnovo dell’agibilità della struttura da parte della Federazione Italiana Di Atletica Leggera. È necessario intervenire per ripristinare le condizioni tecniche indispensabili per la sicurezza della pista e, di conseguenza, per lo svolgimento di ogni tipo di manifestazione, a cominciare da quelle importantissime di atletica leggera”. Il progetto che sarà presentato alla regione prevede interventi puntuali di retopping delle zone più ammalorate dell'anello della pista e delle pedane e, successivamente, il rifacimento del manto di calpestio sull’intera superficie. L’importo complessivo di spesa ammonta a 365.000 euro.