Una pedalata alla scoperta della Val Marecchia col Consorzio della Romagna

Anche quest’anno il Consorzio di Bonifica della Romagna si presenta alla tradizionale Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione con un nutrito programma di eventi che raccontano il ruolo della bonifica nella gestione e tutela del territorio. Nel comprensorio riminese un evento in programma racconta la trasformazione del paesaggio a opera dell’uomo: il 29 settembre, in collaborazione con FIAB, appuntamento alle 10.00 nel Piazzale Stazione di Rimini per la partenza in bici alla scoperta del Marecchia: un’occasione per conoscere le bellezze della Val Marecchia. Durante il percorso si sosterà alla ricostruita traversa sul fiume in località Ponte Verucchio, dove i tecnici del Consorzio di bonifica, oltre a illustrare l’opera, racconteranno l’attualità della bonifica e del ruolo fondamentale per la gestione sostenibile delle acque, per la difesa e la sicurezza idraulica dei propri territori, per la salvaguardia ambientale, per il servizio irriguo all’agricoltura.



COME PARTECIPARE E NORME DI SICUREZZA

Gli eventi sono aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione obbligatoria a www.fiabravenna.com

La modalità di partecipazione prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 e il numero chiuso per ogni manifestazione.



INDICAZIONI

Tipo di percorso: impegnativo su asfalto e sterrato - Km totali: 55 circa

Pranzo: previsto al sacco.



Percorso: Stazione di Rimini, Ciclabile Marecchia, Santarcangelo, Parco Della Cava*, Ponte Verucchio, Saiano*, Pietracuta*, SP 258, Ponte Verucchio, Villa Verucchio*, Corpolo’, S. Ermete, Spadarolo, Rimini.