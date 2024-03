Una piccola folla ha salutato la partenza della prima tappa riccionese della Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Una piccola folla di appassionati e curiosi ha salutato a mezzogiorno di oggi la partenza della prima tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali in terra riccionese. I corridori hanno preso il via da viale Dante, in prossimità del Palazzo del Turismo, dove a dare lo start sono stati la sindaca Daniela Angelini, l’assessore allo Sport Simone Imola e il presidente di Apt Emilia Romagna Davide Cassani. La tappa di oggi prevede l’arrivo a Sogliano sul Rubicone, poi i ciclisti e tutta la carovana della corsa faranno rientro negli hotel di Riccione dove resteranno complessivamente per quattro giorni. Domani la tappa Riccione-Riccione con la partenza sempre alle 12 da piazzale Ceccarini e l’arrivo su viale Milano di fronte al Grand hotel.

La seconda giornata della Settimana internazionale Coppi e Bartali, domani, giovedì 21 marzo, sarà un po’ più complicata rispetto a quella di oggi per la viabilità riccionese, essendo in programma a Riccione sia la partenza che l’arrivo della corsa. Sul posto saranno presenti numerose pattuglie delle forze dell’ordine, i volontari di diverse associazioni e la Protezione civile per gestire al meglio il traffico e cercare di limitare i disagi per gli automobilisti.

I ciclisti, dopo avere transitato lungo viale Dante e viale Ceccarini, si ritroveranno alle 11,30 lungo viale Milano (zona Grand hotel) per il via formale che di fatto è un trasferimento perché lo start vero e proprio avverrà a Misano, nella zona di Scacciano. Da viale Milano proseguiranno in direzione sud verso viale Torino per poi transitare sui viali Da Verrazzano, Limentani, San Martino, fino a prendere la Statale 16 e i viali Campania e Abruzzi per raggiungere il confine con il Comune di Misano Adriatico. Le strade che rappresentano il percorso di gara saranno chiuse al traffico a partire dalle 11 circa mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 9 del mattino e le auto in divieto verranno rimosse.

Nel primo pomeriggio di domani, giovedì attorno alle 15, i ciclisti rientreranno nel territorio riccionese arrivando da Misano (transitando nei quartieri Scacciano e Villaggio Argentina). I partecipanti alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali transiteranno lungo viale Grotta (Misano) per poi arrivare ai viali Puglia, Calabria, Statale 16, Marsala e San Gallo. Poi prenderanno viale Torino per arrivare a tagliare il traguardo su viale Milano in prossimità del Grand Hotel, dove avverranno le premiazioni. Nel pomeriggio di domani le strade saranno chiuse al traffico a partire dalle 14 circa mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 13: le auto in divieto verranno rimosse.