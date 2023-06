Una riminese tra le tentatrici di Temptation Island

Lunedì 26 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023. Dopo un anno di stop il programma che racconta l'amore e i dubbi di sette coppie torna in prima serata su Canale 5. A mettere alla prova fidanzati e fidanzate ci saranno 14 tentatori e 14 tentatrici. Sono tutte coppie giovani, non sposate e senza figli in comune che si trovano a un bivio del loro rapporto e devono capire se e come andare avanti. Per 21 giorni le coppie vivranno separate in due diversi villaggi all'interno del resort Is Morus Relais in Sardegna.Tra le tentatrici spicca Ilaria, 28 anni di Rimini, studia igiene dentale ed è impiegata in una clinica medica. Ha due passioni: correre e dipingere.

Le 7 fidanzate vivranno insieme a 14 tentatori single e allo stesso modo i 7 fidanzati saranno con 14 tentatrici single. Durante il momento del falò fidanzati e fidanzate vedranno quello che stanno combinando i rispettivi partner e alla fine del percorso nel falò di confronto decideranno se andare avanti insieme o meno. Naturalmente esiste anche la possibilità di richiedere un falò di confronto anticipato se qualcuno dovesse aver capito in anticipo di voler lasciare l'altro. A condurre il programma c'è Filippo Bisciglia che farà da narratore delle vicende ma anche da fratello maggiore per le diverse coppie accompagnandoli nella visione dei video più o meno compromettenti del proprio partner.