Una rivoluzione in tre mosse per cambiare il volto del Porto di Riccione

E' pronto il piano strategico per cambiare volto al Porto di Riccione: un progetto che nel suo insieme intende ripensare e rigenerare in profondità l'area portuale e tutto l'asse fluviale del Rio Melo, fino ai confini della città. "Per la città di Riccione, il progetto del Porto aprirà nuove possibilità di sviluppo a 360 gradi - ha detto il sindaco Renata Tosi -. Un turismo marittimo qualificato si unirà alla riscoperta di una vocazione, quella legata al mare e al balneare, che con forza oggi rivendichiamo come fattore culturale dell'identità della nostra comunità. Insomma il Porto non può essere solo quel luogo dove si ormeggiano le barche, ma deve essere la porta d'accesso sull'acqua alla città, deve essere integrata con essa tanto da portarle valore aggiunto. Il nostro progetto è pensato per far rifiorire tutta la zona, lungo il margine del fiume, creando la possibilità di una riqualificazione urbana, ecologica, con la creazione di nuove attrazioni per i cittadini e turisti".

Un lavoro progettuale preceduto da una elaborata analisi dello stato di fatto del team di progettisti guidati dall’architetto, Massimo Franchini, frutto della visione strategica dell’amministrazione guidata dal sindaco con delega all'Urbanistica e dall'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti.

"Il progetto fattibile per gli interventi tecnici e innovativi e per l'area che deve andare a coprire - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Tra le novità che amo maggiormente c'è lo sguardo verso il mare. Con il nostro intervento praticamente viene liberata la visuale verso l'Adriatico dando alla zona un respiro ampio. Vorrei sottolineare che si tratta di una vera e propria rigenerazione urbana che mette il Rio Melo nelle condizioni di diventare il protagonista della città e di renderlo un elemento di fusione con il tessuto urbano circostante. Un progetto che dona ampio respiro a tutta l'area, che dona la possibilità di avere un rapporto diretto con l'acqua, intesa come asta fluviale nuovamente protagonista, fino ad arrivare al cuore della darsena che diventerà una nuova piazza e polo di attrazione per i nostri cittadini e per i nostri turisti. Gli interventi vertono tutti su aree al 90% pubbliche con un notevole risparmio sulle tempistiche e sulla fattibilità".

I principali interventi

Con un deviatore del Rio Melo verso Rio Marano da una parte si affronta strutturalmente l’annoso e costoso problema dell’insabbiamento dell'imboccatura del porto. Un intervento che come particolarità avrà un sistema di controllo e non di definitiva chiusura del Rio. E' quello che Leonardo Da Vinci ha elaborato e realizzato per il porto canale di Cesenatico.

Le attuali darsene interne - che possiamo definire storiche - non verranno toccate in termini di specchio d'acqua - mentre è prevista la creazione di due lagune: un campo boa con gavitelli per l'attracco di yacht, e un'altra laguna per lo svolgimento di regate. Entrambe esterne al porto di un chilometro e mezzo verso il largo e per un estensione di 2,5 km con un pescaggio di 7-8 metri. Sulla terraferma si prevede la creazione di un ‘palazzo del mare’ dove oggi sorge il Club Nautico, che ospiterà tutte i servizi legati alla nautica oltre alla Capitaneria di Porto.

Nuovi argini pedonalizzati e completati con nuove sistemazioni a verde creeranno un percorso naturalistico a margine dell’asta fluviale. E quindi sul versante più interno verrà creato un porto a secco, precisamente tra il ponte della ferrovia e quello di viale Castrocaro che sarà un nuovo polo urbano per la nautica carrabile con servizi e piccoli negozi dedicati. Il porto a secco è la soluzione più innovativa alla scarsità di ormeggi e necessita solo di uno scalo di alaggio o uno scivolo ricavato in uno specchio d’acqua protetto dal mare aperto dove effettuare in sicurezza le operazioni di varo e alaggio e permettere alle barche di sostare. I parcheggi per oltre 500 posti auto sorgeranno in prossimità del viale Castrocaro, lato monte e mare, utilizzando lo scanso naturale della falesia. Cioè il degradare naturale del terreno da monte verso mare.

Il primo passo sarà sull'asta fluviale dove sono in corso gli approfondimenti tecnici, la copertura economica è molto più ampia (4 milioni di euro già disponibili) grazie alla vendita delle azioni di Hera. Il crono programma prevede la realizzazione dell'area 2 (tratto del Melo dalla ferrovia al D'Annunzio, quello strettamente inteso come porto canale) entro il mandato dell'amministrazione Tosi.