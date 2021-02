Una rotonda a Coriano in ricordo ai “Martiri delle foibe”

La Repubblica italiana riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. L'amministrazione comunale, con delibera n. 4 del 21.01.2020 ha dato atto che è intenzionata a procedere all’intitolazione della piazzetta sita in Coriano via Pedrelli, di fronte al civico n. 17, per ricordare ed onorare i martiri delle foibe, con il titolo “Martiri delle foibe”, attraverso la posa di una targa identificativa nella zona interessata, nel rispetto dell’architettura e del paesaggio circostante con l’anzidetta intitolazione;

”Abbiamo intenzione di celebrare la nuova intitolazione proprio il giorno commemorativo denominato “Giorno del Ricordo” e cioè il 10 febbraio - ha dichiarato il sindaco Domenica Spinelli. - Abbiamo ritenuto che la cerimonia, causa emergenza covid, sia giusto programmarla per il prossimo anno. L’augurio è quindi che questa pandemia possa terminare il più presto possibile, e permettere così la presenza al momento inaugurale delle scuole del territorio. Questi momenti infatti hanno come obiettivo primario l’educazione delle nuove generazioni affinché non si perda la memoria di accadimenti così tragici e che questo permetta di non ripeterli. Quindi abbiamo già un appuntamento da fissare il 10 febbraio 2022”.