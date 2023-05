Una settimana di eventi per la Superbike, attesi oltre 65mila spettatori al Misano Circuit

Parte la settimana che porta all’Emilia-Romagna Round del WorldSBK. A un mese dalle gare di Barcellona, la SBK arriva da venerdì 2 a domenica 4 giugno al Marco Simoncelli, circuito storico per le derivate di serie, in questi oltre 30 anni fra i primi tre al mondo per gare ospitate. “Sarà un weekend di grandi eventi sulla costa riminese – dice Giammaria Manghi, responsabile della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna - e l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK accenderà i riflettori su un appuntamento attesissimo da tutto il motorsport. Si aggiungerà ai tanti segnali di vitalità del territorio, prontissimo ad una stagione turistica a pieno ritmo. Al compito istituzionale di promuovere il territorio e i suoi protagonisti, dalle imprese ai campioni in pista, attori della Motor Valley, si aggiungeranno concrete azioni a sostegno delle comunità romagnole colpite dall’alluvione. A loro arriverà l’abbraccio caloroso e il frutto delle azioni che stiamo mettendo a punto”.

L’interesse è molto alto: in prevendita sono stati sostanzialmente già centrati i numeri del 2022 quando furono oltre 65mila gli spettatori nelle tre giornate. C’è molta attesa per le gare del WorldSBK che vede al momento Alvaro Bautista dominatore, ma anche per l’altra Ducati, nella SuperSport, dove Nicolò Bulega si presenta da primo in classifica. Tanti i piloti italiani e romagnoli in pista nelle varie categorie. Nel paddock ci sarà il debutto del merchandising MWC firmato da Terranova. In giornata saranno messe a punto tutte le iniziative che nel corso nel corso dell’Emilia-Romagna Round ricorderanno e soprattutto sosterranno le comunità romagnole colpite dall’alluvione.

Gli eventi che introdurranno l’Emilia-Romagna Round sono in programma giovedì 1° giugno. In mattinata il media event con i piloti che alle 11:00 partiranno in e-bike dalla MWC Square davanti al punto Tecnobike per percorrere i 7 km della EcoVia del Conca fino a Portoverde e poi un tratto dell’EcoVia del Mare, per poi incontrare i fans. Prevista la presenza dei piloti Alex Lowes (Kawasaki Racing Team), Phillip Oettl (GoEleven Ducati), Niccolò Bulega (Aruba.it Ducati SSP), Marcel Schroetter, Mirko Gennai (Team BR Corse Yamaha). Sempre giovedì 1° giugno, alle 18.00 l’appuntamento coi fans sarà a Rimini dov’è in programma il Meet and Greet al Rockisland, il famoso locale sul porto di Rimini. Attesi i piloti, in particolare gli italiani che anche qui incontreranno i fans per foto e autografi.

I biglietti per godersi dal vivo lo spettacolo del FIM Superbike World Championship Emilia-Romagna Round sono in vendita sul circuito Ticketone. Informazioni, promozioni e abbonamenti sono consultabili sul sito www.misanocircuit.com. Durante le tre giornate i biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone e alle casse del Circuito i giorni della manifestazione.