"Una torcia per la Pace", la missione della polizia penitenziaria fa tappa a Rimini

Una pedalata lungo tutta l'Italia portando una torcia accesa simbolo di pace. E' il viaggio a due ruote pensato dalla polizia Penitenziaria che vuole portare un messaggio religioso ma anche laico sui valori della fratellanza, solidarietà e spirito di sacrificio. La staffetta è partita da Milano il 15 gennaio e dopo aver percorso la costa Tirrenica è risalita su quella adriatica arrivando, nella giornata di mercoledì, in provincia di Rimini. Ad accoglierla gli agenti dei "Casetti" che l'hanno scortata fino al Duomo dove il vescovo, mons. Lambiasi, l'ha benedetta. Nella mattinata di giovedì la torcia è stata nuovamente scortata al confine con la provincia di Forlì-Cesena per essere presa in carico dal personale della Penitenziaria e proseguire il suo viaggio.