Una troupe della tv pubblica tedesca a Santarcangelo per le riprese di un documentario sull'Emilia Romagna

Venerdì la troupe di una produzione televisiva tedesca ha fatto tappa a Santarcangelo per effettuare alcune riprese di un documentario sull'Emilia-Romagna che andrà in onda sulla rete pubblica Rbb/Ard. La troupe guidata dal regista Stephan Düfel, in particolare, ha visitato l’antica stamperia Marchi per poi proseguire con un tour del centro storico. Le riprese – coordinate per gli aspetti logistici da Apt Servizi Emilia-Romagna – andranno avanti nei prossimi giorni in altre località della regione. Nel frattempo, sul numero 38 del settimanale “F” (Cairo Editore) in edicola dal 27 settembre, sarà pubblicato il reportage di viaggio “4 valli da scoprire” di Carla Di Domenico, dove tra le altre mete consigliate sarà presente anche la Valmarecchia.