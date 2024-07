Una vita di libertà: la storia di Bibi, centenaria indomita

Nata il 10 luglio 1924, Attilia Donati Monticelli ha vissuto un secolo di cambiamenti straordinari, rivoluzioni sociali e progressi tecnologi. La storia di vita di Attilia, ci racconta di una donna determinata, cresciuta in una famiglia che l'amava molto e che le trasmise il valore dell'indipendenza. Fin da ragazza ha mostrato un amore incondizionato per la libertà, sfidando le convenzioni sociali del tempo, diplomandosi alle scuole magistrali dove eccedeva particolarmente in latino.

Dopo il diploma iniziò a lavorare prima in Comune e in seguito, dopo la guerra, come maestra. Lavorando in Comune, conobbe suo marito e costruì la sua famiglia: 3 figli - Leonardo, Glauco e Alberto - e molti nipoti con i quali, negli anni 70 e 80, amava trascorrere la domenica. Ora, alla veneranda età di 100 anni Attilia, detta Bibi, continua a rappresentare per la comunità dell'ASP Valloni Marecchia e per tutti coloro che la circondano, un faro di libertà e indipendenza, un esempio di determinazione ed integrità.

La vita di Bibi è un inno alla libertà e alla resilienza, la sua storia ci insegna che, indipendentemente dalle circostanze, è possibile rimanere fedeli a se stessi e ai propri principi. La sua stella polare è sempre stata, e continua ad esserlo, la libertà.