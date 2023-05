Una vita intera trascorsa in vacanza a Riccione, ora si trasferisce e diventa 'Ambasciatrice della città'

“Sono Annapaola Turri, comasca di nascita, milanese di adozione e riccionese per scelta. Ho 65 anni e da 65 anni trascorro le mie vacanze a Riccione, ininterrottamente. E ora, giunta all'età serena della pensione, ho fatto il salto di qualità: non più solo per le vacanze estive, ma a Riccione mi sono trasferita definitivamente”. Con un “biglietto da visita” del genere la signora Annapaola Turri non poteva che essere nominata Ambasciatrice della città di Riccione.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha accolto questa mattina la nuova rappresentante della Perla verde nel mondo al Palazzo del Turismo: “E’ sorprendente l’amore che la nostra città riesce a generare nelle persone che la frequentano e che poi col tempo decidono di farlo diventare il luogo della seconda casa o, come nel caso di Annapaola, addirittura di diventare nostri concittadini. In ogni caso, il luogo del cuore. La loro testimonianza davvero non ha prezzo”.

A Riccione si sono sviluppate le tappe fondamentali dell’esistenza di Annapaola. “Riccione ha visto i miei giochi di bimba - racconta la neo ambasciatrice -, le biglie dei ciclisti sulla spiaggia con il mio fratellino, i miei Giochi senza Frontiere in piazzale Roma, le notti in discoteca da adolescente, il viaggio di nozze, la dolce attesa, e di nuovo i giochi in spiaggia con il mio bambino. E intanto accompagnavo i passi lenti della nonna e poi della mamma, divenute anziane e sempre più legate a Riccione. Mille ricordi, mille episodi, mille racconti sono risposti in me, nel mio cuore e nel legame di profondo affetto per questa terra generosa e accogliente, per questa Riccione. Per questa mia Riccione”.

Riferendo di sentirsi “onorata e grata”, ora può finalmente “appuntare sul mio petto la medaglia di ‘Riccione di adozione’ e nel mio cuore quella di ‘Gratitudine verso Riccione’ ”.