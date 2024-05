Une cena benefica per ricordare l'ammiraglio Aleardo Maria Cingolani

Nella serata di domenica 26 maggio, l’Associazione Nazionale Faleristica e il Lions Club di Misano Adriatico hanno organizzato una cena in ricordo dell’amm. Aleardo Maria Cingolani, un riminese che ha speso una vita in mare e nel sociale. L’evento, ideato per celebrare i ricordi più preziosi è stata l’occasione per sostenere una nobile causa, poiché i fondi raccolti in questa serata sono stati devoluti alla Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Il presidente ANF, Raffaele Scozzafava e il presidente dei Lions, dott. Enzo Renato, hanno sottolineato la valenza sociale delle Associazioni presenti sul territorio riminese, nei loro discorsi di apertura.

Alla cena a scopo benefico, erano presenti, oltre alla vedova e alla figlia dell’ammiraglio, i presidenti di otto associazioni combattentistiche e d’arma riminesi e il rappresentante della Lega del Filo d’Oro, dott. Corrado Necchi, che ha illustrato la storia della fondazione e il nuovo centro nazionale inaugurato a Osimo il 30 marzo 2023 alla presenza del Presidente della Repubblica. Lo stesso ha sottolineato che la generosità di molte persone “ha consentito che il sogno lontano di una casa per le persone sordocieche diventasse finalmente realtà”.