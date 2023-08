Uniamo Riccione sul caso del ceramista Giulianelli: "Dalla destra solo propaganda elettorale"

"Leggere che un’attività commerciale, storica, vocata alle tradizioni e all’artigianato locale, chiuda i battenti è sempre una triste notizia. Tuttavia la storia della chiusura della Bottega dello storico ceramista Giulianelli ha radici ben più profonde". A dirlo è il gruppo di Uniamo Riccione. "La prima intimazione ad abbandonare l’immobile, atto dovuto in conseguenza dello stato di incuria e di pericolo in cui da anni versa la Colonia Adriatica che ospita il laboratorio, risale al 2021 quando l’allora Dirigente ai Servizi Finanziari e Patrimonio ha richiesto lo sgombero dai locali a tutela della sicurezza fisica dello stesso artista e dei suoi clienti".

"Con lo stesso principio, dopo l’insediamento della giunta Angelini, al fine di tutelare la sicurezza delle persone in primis, e poi di avviare un progetto di riqualificazione della Colonia, si è nuovamente invitato il signor Giulianelli a lasciare i locali pericolanti. I numerosi incontri successivi e le interlocuzioni con l’artista, hanno sin da subito evidenziato come la soluzione individuata dall’amministrazione Tosi, proprio a ridosso delle elezioni amministrative (la delibera è curiosamente datata 3 giugno 2022), fosse una soluzione, a dire dello stesso Giulianelli, inadeguata e provvisoria", dice Uniamo Riccione.

"Inadeguata in quanto i locali di via Cilea, per dimensioni e destinazione d’uso, non avrebbero potuto ospitare l’attività artigianale che prevede l’utilizzo di forni per la cottura della ceramica. Inoltre, la stessa delibera dava una chiara indicazione delle finalità concesse: “utilizzo dell’immobile esclusivamente per finalità sociali”, impedendo di fatto all’artigiano di poter svolgere la propria attività commerciale, fonte del proprio sostentamento".

"Tempismo, inadeguatezza e provvisorietà che sanno di… promesse elettorali cui la precedente amministrazione ci aveva ormai ampiamente abituati. La Giunta Angelini e l’assessorato al Patrimonio, sin da subito, hanno preso in seria considerazione la questione legata alla sicurezza del signor Giulianelli, cercando al contempo di favorire una soluzione che potesse coniugare le molteplici esigenze dell’artista, comprese quelle di natura commerciale".