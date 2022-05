Uniamo Riccione: tre giorni dedicati alla tutela dell'ambiente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Tre giornate dedicate alla tutela dell’ambiente che ci circonda: è iniziato così per Uniamo Riccione un progetto che è stato avviato domenica 15 maggio e che proseguirà con cadenza ricorrente anche dopo le elezioni. L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sui temi ambiente e cura degli spazi verdi e non solo, in cui si ritrovano giovani, famiglie, bambini. Con questa precisa volontà UNIAMO RICCIONE ha voluto fortemente programmare 3 giornate, durante le quali il gruppo si mette a disposizione per la cura del nostro territorio, rimuovendo rifiuti là dove non dovrebbero essercene, ma anche valutando quelle che potrebbero essere eventuali potenziali necessità dei principali luoghi di aggregazione (come i parchi cittadini)

L’attività è partita domenica con una prima giornata al Parco della Resistenza.

Il commento di William Casadei a questa giornata: “Oltre ad una notevole quantità di mozziconi di sigaretta (oltre 900), bottiglie di plastica e cartacce abbandonate che abbiamo raccolto, abbiamo anche parlato con le persone e compreso che la fruibilità di tanti spazi verdi potrebbe essere migliorata. Ad esempio, attraverso una segnaletica parlante e smart che richiami tra gli altri, a messaggi chiari di rispetto nell’utilizzo dei cestini. Avremmo voluto fortemente anche un supporto da parte dell'Amministrazione comunale per questa nostra iniziativa di sensibilizzazione, ma purtroppo pur avendolo richiesto, non lo abbiamo ricevuto. Ci auguriamo che queste iniziative possano aprire nuovo percorso di attenzione e partecipazione per tutti i cittadini perché crediamo che curare la nostra città è come curare casa nostra e quindi noi stessi!”

WILLIAM CASADEI - Portavoce Uniamo Riccione