UniRimini, il capoluogo si complimenta con Riccione: "Lavoriamo in squadra per la crescita del territorio"

“La votazione unanime del Consiglio comunale di Riccione per il rientro della città nella compagine gestionale di UniRimini è una notizia molto positiva per il futuro dell’ateneo". A dirlo sono in tandem il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la sua vice, con delega all'Istruzione, Chiara Bellini. "E' soprattutto un chiaro segnale della volontà da parte delle amministrazioni locali di lavorare in squadra a favore di una realtà, quella di UniRimini, che è fondamentale per la crescita e la vitalità espressa dal riminese, le quali passano inevitabilmente dalla capacità di creare e stimolare un fermento culturale cittadino e di alimentare e richiamare le migliori eccellenze accademiche e professionali".

"L’Università, come sappiamo, costituisce per l'intera area provinciale un presidio indispensabile per innalzare la qualità territoriale complessiva, scolastica, culturale, economica, sociale, occupazionale. Così come per proseguire con l’incessante processo internazionalizzazione che i banchi universitari, grazie anche all’arrivo di tanti studenti europei e stranieri, continuano a nutrire, facendo della comunità riminese una città sempre più in dialogo con il resto del mondo. Uno scambio reciproco di conoscenze, saperi e competenze che per noi rappresenta un plus enorme con risvolti anche sul versante del mercato del lavoro e sulla crescita dell’industria turistica".

"Tornare a potere contare su un partner come il Comune di Riccione all’interno dell’alveo amministrativo sarà centrale per progettare in sinergia con le istituzioni e le componenti associative e imprenditoriali pubbliche e private, l’orizzonte e i prossimi step di UniRimini, con lo scopo di definire nuove strategie e di puntare a un ulteriore consolidamento del Campus, sia sul piano della didattica che di un suo maggiore radicamento nel territorio e ampliamento”.