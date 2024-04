Università di Bologna, i risultati delle elezioni per il Senato Accademico

Si sono svolte lunedì le elezioni per il rinnovo del Senato Accademico dell’Università di Bologna per il triennio 2024-2027, secondo il nuovo Statuto che prevede le seguenti componenti: cinque rappresentanti per ogni area scientifico-disciplinare, di cui almeno tre direttori; un rappresentante dei presidenti di Campus; due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. L’affluenza alle urne è stata del 68,02% (4578 su 6730). Per il personale docente e ricercatore ha voltato l’84,43% degli aventi diritto (2873 su 3403), mentre per il personale tecnico amministrativo ha voltato il 51,2% (1711 su 3342).

Questi tutti gli eletti e i voti

I cinque componenti eletti per l'Area Scientifica sono Elena Fabbri (direttrice di dipartimento), con 93 voti; Beatrice Fraboni, con 117 voti; Loris Giorgini (direttore di dipartimento), con 118 voti; Annamaria Montanari (direttrice di dipartimento), con 70 voti; Paolo Bernardo Trost, con 97 voti. Per l'Area Tecnologica sono stati eletti: Fabrizio Ivan Apollonio (direttore di dipartimento), con 78 voti; Valerio Cozzani (direttore di dipartimento), con 116 voti; Maurizio Gabbrielli, con 146 voti; Rosalba Lanciotti (direttrice di dipartimento), con 119 voti; Lorenzo Peretto, con 137 voti.

Gli eletti per l'Area Medica sono Pier Paolo Gatta (direttore di dipartimento), con 85 voti; Gaetano La Manna, con 64 voti; Rocco Liguori, con 102 voti; Gianandrea Pasquinelli (direttore di dipartimento), con 133 voti; Paolo Pillastrini (direttore di dipartimento), con 109 voti. Per l'Area Umanistica sono stati eletti: Roberto Balzani (direttore di dipartimento), con 127 voti; Anna Chiara Fariselli (direttrice di dipartimento), con 103 voti; Nicola Grandi (direttore di dipartimento), con 105 voti; Christopher Rundle (direttore di dipartimento), con 114 voti; Ira Vannini (direttrice di dipartimento), con 123 voti.

I cinque componenti eletti per l'Area Sociale sono Carlotta Berti Ceroni (direttrice di dipartimento), con 78 voti; Michele Caianiello, con 164 voti; Francesco Nicolò Moro (direttore di dipartimento), con 107 voti; Angelo Paletta (direttore di dipartimento), con 84 voti; Carlo Trivisano (direttore di dipartimento), con 84 voti. Come Rappresentante dei Presidenti di Campus è stato eletto Emanuele Menegatti, con 597 voti. Come Rappresentanti del personale tecnico amministrativo sono stati eletti: Federico Barbino, con 509 voti; Raffaele Pileggi, con 442 voti.