Uno ruba 20 euro da un negozio, l'altro orologi da un'abitazione: denunciati

I carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno denunciato per furto un 33enne. Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo aver sottratto la somma di euro 20 euro dalla cassa di un esercizio commerciale, si è dato alla fuga. I carabinieri, dalla visione delle telecamere a circuito chiuso hanno riconosciuto l’indagato come l’autore del furto. I carabinieri della Stazione di Saludecio, ancora, hanno deferito per furto e ricettazione, un 20enne: secondo gli investigatori, il giovane, dopo essersi introdotto in una abitazione ha portato via alcuni oggetti di bigiotteria. Controllo dai militari, lo hanno trovato in possesso del materiale appena rubato nonché di alcuni orologi di cui non sapeva dare spiegazione.