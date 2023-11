Uno spacciatore e un ladro finiscono nella rete dei carabinieri

E' di uno spacciatore e di un ladro finiti in manette il bilancio dei controlli del territorio messi in atto dai carabinieri di Rimini nel corso dei festeggiamenti di Halloween. Ad essere arrestato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, è stato un 40enne notato dai militari dell'Arma nei pressi del parcheggio di una discoteca. L'uomo, all'interno dell'abitacolo, ha insospettito le divise che hanno iniziato a tenerlo d'occhio fino a quando non ha passato un involucro a un altra persone. I carabinieri sono così intervenuti perquisendo il 40enne e trovandolo in possesso di 5 dosi di cocaina per un peso totale di 2 grammi, 2 dosi di ketamina per 1,7 grammi ed una dose di ecstasy da 0,26 grammi. Il tutto è valso le manette al 40enne, che giovedì mattina, è stato processato per direttissima.

Dev e invece rispondere di furto con destrezza un 67enne tunisino che, mercoledì mattina in occasione del mercato settimanale, aveva rubato un iPhone a una turista svizzera. Il colpo è stato messo a segno in via Castelfidardo ma, ad accorgersi di quanto stava accadendo, c'era il sovrintendente della Polizia Penitenziaria di Rimini Mauro Vagnini. Il "superagente", diventato celebre in città per essere il terrore dei borseggiatori, ha dato l'allarme ai carabinieri che sono riusciti a bloccare il ladro e a recuperare la refurtiva che nel frattempo era stata nascosta tra la merce di una bancarella. Anche in questo caso il nordafricano è stato processato per direttissima.