Uomo incappucciato scoperto a bordo di una vettura appena forzata, dopo la fuga viene arrestato

Si intrufola in un’automobile a cui ha forzato la portiera, da incappucciato, ma mentre fruga all’interno del veicolo viene scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti a seguito di una segnalazione. Resta da capire quali erano le intenzioni: se il furto della vettura o per rubare del materiale al suo interno. I fatti sono avvenuti a Rimini, nella zona di Viserba, nel cuore della notte di venerdì (10 giugno).

Una volta giunta la Volante sul posto, il giovane 25enne prima cerca di fuggire in sella ad una bicicletta elettrica. Scatta l’inseguimento, poi con uno degli agenti che cerca di intercettarlo a piedi e l’altro a inseguirlo a bordo della macchina.

Durante la fuga ad un certo punto il giovane abbandona la bicicletta e prosegue nel tentativo di seminare gli agenti a piedi, ma ad un certo punto viene raggiunto e si innesca una colluttazione. A seguito dell’acceduto, il responsabile è stato accompagnato in Questura, tratto in arresto e denunciato per i possibili reati di rapina impropria, lesioni personali e falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale.