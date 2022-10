Completamente nudo cammina sul lungomare e si presenta al bar per fare colazione

Non credevano ai loro occhi i passanti che, nella prima mattinata di martedì, si trovavano su via Dati a Viserba quando hanno incrociato un uomo che a parte lo zaino in spalla e le scarpe in mano era completamente nudo. Intorno alle 8 incurante delle urla e dei richiami da parte degli automobilisti in transito, il mattiniero nudista ha proseguito imperterrito la sua passeggiata per poi infilarsi in un bar della zona e fare tranquillamente colazione. Nel frattempo sono arrivate diverse segnalazioni ai carabinieri che si sono precipitati sul posto ma, all'arrivo delle pattuglie, l'uomo si era già allontanato continuando la camminata in tenuta adamitica sulla spiaggia.