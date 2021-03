Uova solidali per aiutare "La prima coccola": l'iniziativa

I complimenti e i ringraziamenti dell'amministrazione comunale di Coriano ai ragazzi di Festa per Far Festa per l’iniziativa di realizzare le uova solidali, il ricavato verrà infatti devoluto all’associazione La Prima Coccola per l’acquisto di un sistema integrato multimediale per eseguire il follow up dei neonati a rischio.

La vendita coinvolge le attività del territorio e possono essere acquistate presso il Caffè Centrale in piazza Mazzini alla Tabaccheria Caffetteria Eva e Stefano in via Garibaldi e alla Tabaccheria Edicola Angelica e Fabrizio sempre in via Garibaldi.

"Come amministrazione siamo sempre ben lieti di sostenere lodevoli iniziative di solidarietà come queste - afferma il sindaco Spinelli - Aggiungo ai ringraziamenti ai ragazzi di Festa per Far Festa anche quelli alle attività che si sono rese disponibili Una buona Comunità si basa sulla condivisione delle buone azioni e Coriano è questo."