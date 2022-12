All'Urp riparte "Il notaio risponde", nel 2022 hanno bussato alla sua porta 130 cittadini

A Rimini riparte da martedì 10 gennaio "Il notaio risponde", il servizio di consulenza gratuita a supporto del cittadino nella sede dell'Urp (ufficio relazioni con il pubblico) di piazza Cavour. Un servizio che nel 2022 ha visto 130 cittadini chiedere una mano. Si tratta, ricorda il Comune di un servizio attivato insieme al Collegio Notarile dei distretti di Forlì-Rimini rivolto a tutti e mira ad agevolare la conoscenza di problematiche giuridiche e tributarie, soprattutto per chi appartiene alle fasce economicamente più deboli. Cittadini italiani e stranieri possono chiedere un parere qualificato su come redigere un valido testamento, acquistare una casa, trasmettere beni ai figli o contrarre un mutuo, tassazione relativa all'acquisto prima casa, detrazioni fiscali per manutenzioni, finanziamento e rinegoziazione mutui, ipoteche, regimi patrimoniali dei coniugi, successioni, donazioni, testamenti e relative imposte. Tra le tante informazioni richieste per esempio, quelle sulla legge denominata "dopo di noi", avente ad oggetto la tutela delle persone disabili, oppure quelle relative alla normativa in materia di coppie di fatto e unioni civili.

Lo sportello "Il notaio risponde" è attivo il martedì pomeriggio a partire dal 10 gennaio e fino al 4 luglio, per poi riprendere dal 12 settembre fino al 5 dicembre 2023, nella sede dell'Urp in Piazza Cavour 29, dalle 15.30 alle 17. Occorre prenotare chiamando l'ufficio allo 0541 704 704.