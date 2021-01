Usava il reddito di cittadinanza per giocare nei casinò on-line e vincere 2 milioni di euro

All'anagrafe tributaria risultava essere un disoccupato nullatenente tanto un 35enne residente a Rimini era arrivato a percepire anche il reddito di cittadinanza. Peccato che, come scoperto dalla Guardia di Finanza, il ragazzo utilizzava il sussidio per giocare nei casinò on line con un discreto successo tanto che in 3 anni aveva totalizzato vincite per oltre 2 milioni di euro. Una storia incredibile scoperta dagli inquirenti delle Fiamme Gialle che, in collaborazione con l'ufficio dell'Inps, hanno smascherato il finto povero. Secondo le indagini, infatti, tra il 2017 e il 2020 il 35enne aveva percepito circa 15mila euro come reddito di cittadinanza. Quesi soldi, analizzando i movivmenti del conto corrente, erano finiti su diverse piattaforme on line dedicate al gioco d'azzardo e collegate ai Monopoli di Stato. Questo ha permesso di tracciare il denaro sul conto corrente virtuale del ragazzo aperto con il codice fiscale, dato che i siti trattenevano a monte le tasse sulle vincite, permettendo così di scoprire l'ingente somma vinta ai tavoli. Oltre 2 milioni di euro che, ovviamente, non figuravano nella dichiarazione sostitutiva Unica per il calcolo dell'Isee al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Rimini sia per aver indebitamente percepito erogazioni a danno dello Stato che all’INPS, per il blocco dell’erogazione e conseguente recupero dell’indebito incassato. Le Fiamme Gialle ricordano che è fatto divieto di utilizzo del Reddito di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità e la conseguente perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori a 6mila euro, a seguito di donazione, successione o vincite, che vanno comunicate dal beneficiario all’INPS entro quindici giorni dall’acquisizione.