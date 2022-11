Uscito in libreria "La Vita Dolce. Diario della mostra fotografica più lunga del mondo" il libro di Pio Sbrighi e Gianni Donati, realizzato dalla Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud, che documenta la prima mostra sulla riva del mare, organizzata nell’estate 2022 sulla battigia tra i bagni 47 e 100. Il volume raccoglie, insieme alle fotografie in bianco e nero di Rimini oggetto del percorso fotografico, scatti dell’esposizione stessa e delle curiose situazioni generate dall’allestimento sulla riva del mare. Sfogliandolo si ha simultaneamente l’impressione di avere tra le mani: un libro di fotografia, una raccolta di pensieri in forma poetica, una collezione di istantanee dell’estate riminese e la documentazione di una mostra. Sono gli stessi autori a descrivere questo libro come un progetto differente rispetto ad ogni opera precedentemente realizzata, definendolo “tutte queste cose, e probabilmente qualcosa di più. Non a

caso abbiamo voluto chiamarlo Diario della mostra fotografica più lunga del mondo. Infatti, crediamo che sia soprattutto questo, e come un vero diario di viaggio riunisce cose diverse.”

Non solo scorci della Rimini meno nota ai turisti e scenari suggestivi della città ma anche momenti della vita quotidiana in spiaggia contaminati da un’esperienza culturale inedita e di grande valore turistico. Alle fotografie sono alternati i pensieri degli autori e di Marco Missiroli, già autore del testo critico di apertura del libro Rimini – Di Pietra, Nuvole e Sale, da cui la mostra è tratta. La mostra ha raccolto l’entusiasmo di turisti e residenti, segnando un clamoroso successo dell’estate appena trascorsa. Un’esperienza unica che, è entrata inevitabilmente nella vita di tutti, e che per la sua peculiarità, per l’incredibile accoglienza e per il rilevante ruolo di vettore di promozione turistica che ha svolto, chiama a gran voce un prosieguo, come dichiara il Presidente della Cooperativa Mauro Vanni: “Il grande successo della mostra e del libro sono soltanto l’inizio di un percorso mirato a creare un legame sempre più intenso tra la spiaggia e la cultura, la Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud è intenzionata anche attraverso questo format a continuare ad offrire agli ospiti sempre nuove iniziative.”

Il volume "La Vita Dolce. Diario della mostra fotografica più lunga del mondo" è edito da Pazzini ed è stato realizzato con il supporto del Comune di Rimini