Tutti i segreti sulle potenzialità dello smartphone, nasce un corso ad hoc in biblioteca

La Biblioteca di Misano Adriatico, in collaborazione con il progetto Pane e Internet della Regione Emilia-Romagna, organizza un corso gratuito sull’utilizzo dello smartphone, livello intermedio. Il corso si svolgerà in Biblioteca, in una sala provvista di megaschermo e connessione wi-fi. Il docente si collegherà da remoto, mentre sarà presente in aula un tutor per assistenza ai partecipanti. Il corso è strutturato per dispositivi Android.

Gli incontri, in programma dalle ore 11 alle 12,30, si terranno nelle seguenti giornate del mese di maggio: martedì 3, giovedì 5, martedì 10, martedì 17, giovedì 19 e giovedì 26. Sono inoltre previste 4 ore di assistenza personalizzata su WhatsApp. Vari gli aspetti che saranno approfonditi durante il corso: la conoscenza delle App accessibili con l’identità digitale Spid e Cie, le modalità di trasferimento di foto e video da smartphone a Pc, l’esecuzione del backup, l’organizzazione di una riunione online. È inoltre previsto un approfondimento specifico sulla sicurezza di smartphone ed App e sulla tutela dei propri dati dalle più comuni truffe online.

Il corso, rivolto a cittadini che abbiano già acquisito le competenze digitali di livello base, è gratuito ed è riservato ai cittadini residenti/domiciliati nella Regione Emilia-Romagna. Sono disponibili 12 posti. Per poter accedere è necessario avere già una buona autonomia nell'uso di Whatsapp e possedere un indirizzo e-mail. Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione in biblioteca ed essere tesserati in una biblioteca del Polo della Romagna. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la biblioteca (0541/618484) negli orari di apertura (da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30; venerdì dalle 9 alle 17; sabato dalle 9 alle 13).