Utilizzo di social e videogames, al Centro per le famiglie un approfondimento sul tema

Il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini in collaborazione con la Rete Gap Rimini propone un percorso in piccolo gruppo rivolto a genitori e famigliari di bambini dai 6 ai 10 anni, per approfondire le conoscenze relative al mondo dei social e dei videogames e offrire strategie educative da mettere in campo nella relazione figli e genitori. L'obiettivo è quello di accompagnare i genitori a scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo digitale, comprenderne i linguaggi e i meccanismi, per poter educare i propri figli ad un uso consapevole.

Facilitato e accompagnato delle conduttrici, il gruppo permetterà di esplorare senza pregiudizi social e videogame, tenendo presente che non comportano solo pericoli e che il loro uso non è in sé nocivo, ma anzi un utilizzo adeguato può anche favorire tutta una serie di abilità importanti. Il percorso si svolge in tre incontri, che sono articolati in momenti teorici e di approfondimento, alternati ad attività pratiche che favoriscono il confronto e la condivisione di esperienze.

Gli incontri si svolgeranno presso la Casa Ludica "A Good game space", via Bramante 10 (secondo piano) a Rimini nelle seguenti date:

- lunedì 15 maggio ore 18.30-20.30 “Rel-Azioniamoci"

- lunedì 22 maggio ore 18.30-20.30 “Quali Social?”

- lunedì 29 maggio ore 18.30-20.30 “Video-giochiamo, un fatto di Rel-azione”

Il gruppo sarà condotto dalla dottoressa Maria Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta della Cooperativa Il Millepiedi, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla dottoressa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione.