Dal 1972 in vacanza a Cattolica, oggi ha 99 anni. "I segreti sono ballo, vino e parrucchiere"

Anniversario da festeggiare per la quasi centenaria (99 anni e 6 mesi, ci tiene a precisare) Violetta Savini Scaiola. La signora, originaria di Roma e residente a Serravalle Scrivia (Alessandria), celebra le "nozze d'oro" con la Regina dell'Adriatico. Da 50 anni, infatti, Violetta viene in vacanza a Cattolica, soggiornando all'hotel Negresco. Per i bagni al mare, invece, è affezionata all'Altamarea, dai tempi antecedenti alla creazione del villaggio. Per fissare questa ricorrenza nella memoria, la signora ha ricevuto lo scorso venerdì pomeriggio la visita dell'assessora alle Pari Opportunità, Claudia Gabellini, presso lo stabilimento balneare.

Qui si è soffermata a raccontare i propri trascorsi nella Regina, i cambiamenti e lo sviluppo della città, in un piacevole scambio di battute. Poche ma importanti certezze, secondo Violetta, per il segreto di lunga vita: "il ballo, il vino ed il parrucchiere tutte le settimane, perché da giovani ci si fa belli per piacere, da grandi ci si fa belli per non dispiacere". "Dal 1972 - ha commentato l'assessora Gabellini - la signora non perde una estate a Cattolica. Dobbiamo essere orgogliosi di tanto affetto e stima verso la nostra città. Merito anche dei nostri operatori economici che sanno accogliere al meglio i clienti. Grazie a loro i nostri turisti si sentono coccolati e ritrovano sempre un clima familiare ad attenderli". Immancabile, infine, la foto di rito e la consegna a Violetta di una "pergamena di fedeltà", di alcune pubblicazioni turistiche e culturali e di un omaggio floreale.