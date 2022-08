Vacanza finisce in tragedia: turista muore dopo cinque giorni di agonia

Si è conclusa in tragedia la vacanza di un turista 51enne tedesco, che trascorreva le ferie con la famiglia in un hotel di Bellaria, deceduto lunedì nel reparto di Rianimazione del "Bufalini" di Cesena dopo un'agonia di 5 giorni. Secondo quanto ricostruito l'uomo, lo scorso 25 agosto, si trovava nella piscina della struttura ricettiva quando era uscito dalla vasca ed era stato colpito da un improvviso malore che lo aveva visto crollare a terra e sbattere violentemente la testa sul suolo. Soccorso dal personale dell'albergo, che aveva dato l'allarme facendo intervenire il 118, le condizioni del 51enne erano apparse subito critiche tanto da essere trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Nonostante tutti gli sforzi dei medici, il turista non ha mai ripreso conoscenza e alla fine il suo cuore si è arreso e ha cessato di battere. I sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti sul corpo della vittima per capire se ad essergli stato fatale sia stato il malore improvviso o il trauma alla testa.