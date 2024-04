Una vacanza all'insegna della formazione con "Io Creo Il Mio Destino", testimonial Annalisa Minetti

Una vacanza differente, un ponte da trascorrere in una delle località più festaiole del Bel Paese, ma all’insegna della formazione. Questa la scelta di oltre 1500 persone che invaderanno Riccione per tutto il maxi ponte del 25 aprile. Annalisa Minetti, campionessa paralimpica pronta a partire per Parigi 2024, si conferma madrina dell’evento “Io Creo Il Mio Destino”. La classica americanata, secondo alcuni, giunta ormai alla nona edizione, con oltre 1500 persone in sala e un sold out che si conferma per la terza volta consecutiva.

Leonardo Leone, imprenditore, formatore e autore, sarà il frontman di un’esperienza che lascia parlare i fatti. “Oltre 10.000 persone hanno partecipato, più dell’85% ha ottenuto risultati. Dietro questi numeri ci sono volti, mani, storie, vite, esperienze, e vedere come può trasformarsi la vita di qualcuno, grazie alle informazioni, non ha prezzo”. Non solo crescita personale, fenomeno (se così vogliamo definirlo), ormai diffuso in Italia con numeri in crescita, ma anche tanta solidarietà.

Per la terza edizione consecutiva ci sarà la Croce Rossa Italiana, sezione di Riccione, che riceverà beni materiali da tutti i partecipanti. “Abbiamo già donato oltre 20.000 beni negli ultimi due eventi. Dal cibo ai beni di prima necessità. In tanti comunicano che il donare è la chiave dello stare bene, ma sono una persona pratica e schietta e solo attraverso i fatti e le azioni si cambiano le cose. - afferma Leonardo Leone - Quest’anno la donazione avverrà la sera, per creare un’atmosfera magica e dare un nuovo volto a questo momento, ormai per noi diventato vitale”.

Oltre alla Croce Rossa Italiana sarà ospitata l’associazione Salvamamme, da sempre in prima linea per proteggere e dare sostegno a mamme e bimbi vittime di violenza. Quest’anno sarà inoltre presente anche il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, per portare i saluti della città e, altra novità, l’evento è organizzato in partnership con Emilia Romagna Turismo. In anticipo infatti rispetto al clou della stagione balneare romagnola, “Io Creo Il Mio Destino” riempie le strutture ricettive locali, bar, ristoranti, bistrot e tutto il giro commerciale del centro cittadino.

“Veniamo a Riccione ormai da 4 anni. Amo l’Emilia Romagna per la capacità che ha di far sentire chiunque a casa, con strutture e un senso di accoglienza senza pari - conferma il fondatore dell’evento Leonardo Leone - Avere il sindaco sul palco quest’anno è il culmine di un lavoro fatto in sinergia con questa città ormai da diverso tempo”.

Ma di cosa si parla ad un evento di formazione e crescita personale? Gestione delle emozioni, gestione delle finanze, intelligenza emotiva, lavori del futuro, legge di attrazione, insomma tutte quelle competenze trasversali, così tanto richieste nel mondo professionale di oggi, che possono permettere a chiunque di migliorare il proprio status quo.