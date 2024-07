Sempre in vacanza a Riccione da quando ha due anni, turista milanese rimane fedele per 61 stagioni

Era una bambina di soli due anni Doriana Parini di Milano quando per la prima volta arrivò in vacanza con i genitori a Riccione nel 1962. E da allora continua a trascorrere le sue vacanze nella Perla Verde che tanto ama e che per 61 anni l’ha vista in vacanza tutte le estati, prima con i genitori poi con il marito Franco e il figlio Marco. Martedì 16 luglio, al Palazzo del Turismo, l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, ha consegnato alla signora Doriana l’attestato di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, un omaggio alla lunga frequentazione e all’affetto dei turisti verso la città.

“Nei primi anni di vacanza a Riccione, io e i miei genitori soggiornavamo a monte della ferrovia, in zona Abissinia. Ricordo le lunghe passeggiate per arrivare al mare. Poi, per facilitare gli spostamenti, ci siamo avvicinati alla spiaggia pur restando nello stesso quartiere, dove ancora trascorro oggi le vacanze con la mia famiglia” racconta con tanto affetto la signora Doriana. “Dell’Abissinia ho sempre amato la sua tranquillità, il verde, le lunghe spiagge, i servizi per i bambini, i piccoli negozi”.

La signora Doriana ha cambiato albergo negli anni, pur restando sempre nella stessa zona, e dal 2008 trascorre le sue vacanze all’Hotel Gaudia dove torna tutti gli anni.

“A Riccione trovo relax e benessere, adoro la cucina, l’ospitalità, le persone e apprezzo molto i servizi, che ti permettono di godere appieno la città, e le proposte culturali che offre” continua la signora Doriana.

I suoi ricordi vanno alla sua adolescenza quando con la cugina cominciava a frequentare i locali in voga in quegli anni e quando gli albergatori portavano in tavola i frutti e le verdure dell’orto sotto casa. “Quando mi chiedono perché torno sempre a Riccione, rispondo che ne sento tanto la mancanza quando sono lontana”, conclude con un grande sorriso la signora Doriana.