Vacanza sotto l'occhio del Grande Fratello, ecco la seconda coppia ripresa 24 ore su 24

Una vacanza a prezzo stracciato, ma addio privacy perché in camera ci saranno le telecamere: è la proposta stile Grande Fratello dello Stupido Hotel di Rimini che promuove un soggiorno per coppie di cinque giorni a un euro a notte per la prossima estate a patto che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming 24 ore su 24 sui principali social network. Al quarto piano dell'hotel, isolato dal resto, ci saranno telecamere in tre stanze, una sala regia con una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming. Un'altra telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un'altra verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Saranno tolte le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile.

Dopo un lungo casting la seconda coppia scelta dal titolare dell'hotel è formata da Jhonny Puttini, 30 anni, arbitro di wrestling ed ex telecronista TV della medesima disciplina (conosciuto anche per le sue partecipazioni ad Avanti un altro e Tu si que vales), e da Santhel della Sale, 30 anni, artista e fotografa di wrestling, residenti a Bovolone, in provincia di Verona. "Abbiamo deciso di partecipare al casting per provare una nuova esperienza assieme – raccontano –. Esperienza con cui, tra l'altro, speriamo di portare nuovamente in tv il wrestling, che in Italia ha goduto di grandissima popolarità, ma soprattutto di portare un po' di allegria nelle case della gente". "Cerco ovviamente un po’ di notorietà – non nasconde Jhonny –, un importante ed originale riflettore, e questa mi sembra l’occasione perfetta". Nel frattempo, la prossima settimana Jhonny partirà per una tournée negli Stati Uniti, primo arbitro italiano di wrestling chiamato ad arbitrare una serie di incontri fra Pittsburgh (Pennsylvania), Staten Island (New York), Saint Petersburg (Florida), Gadsen (Alabama), San Diego (California), Bedford (Texas) e Detroit (Michigan).

"Quando ci hanno comunicato di averci scelto abbiamo fatto i salti di gioia – aggiunge –. Santhel è abituata a stare dietro alla telecamera e sono felice che la sua prima esperienza da protagonista sia al mio fianco. Sono sicuro che saremo una coppia divertente, perché abbiamo due caratteri e personalità diverse, ed allo stesso tempo abbiamo tanto da raccontare artisticamente, e questa può essere la formula giusta per del sano, spontaneo e divertente intrattenimento. "Ovviamente siamo anche appassionati di Vasco Rossi e partecipare ad un reality che prende il nome da una sua canzone rende l'esperienza ancora più magica".