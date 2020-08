Vacanze per famiglie, un hotel di Riccione in vetta alla classifica italiana e quarto nel mondo

Le famiglie apprezzano e premiano sempre più gli alberghi del consorzio Italy Family Hotels, che salgono sul podio della classifica italiana, europea e mondiale di TripAdvisor. Tra i 25 migliori hotel per famiglie in vetta ai Travellers’ Choice 2020 Best of the Best, gli Oscar degli alberghi di TripAdvisor basati sulle recensioni lasciate dagli ospiti sul sito leader dei viaggi al mondo, 14 fanno parte del consorzio che si distingue per attenzioni e servizi dedicati all’ospitalità delle famiglie e dei bambini, e 4 strutture Italy Family Hotels si aggiudicano i primi posti, facendo incetta di premi.



In cima alla classifica, c’è il Club Family Hotel Riccione che conquista anche il secondo posto della top 25 europea e il quarto in quella mondiale. Al secondo posto dei Travellers’ Choice 2020 Best of the Best d’Italia, il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei , quinto in Europa e undicesimo nel mondo. Alla terza posizione delle scelte italiane, il Club Family Hotel Serenissima di Cesenatico, decimo in Europa. Un successo determinato dalla capacità del consorzio di scegliere, secondo rigidi standard qualitativi, le migliori strutture per famiglie nelle più belle destinazioni italiane. Scelte stimate dagli ospiti, che anche quest’anno premiano con i loro commenti positivi su TripAdvisor gli alberghi del network.

I Travellers' Choice Best of the Best sono infatti uno speciale riconoscimento che riflette i giudizi di milioni di viaggiatori sulla base degli standard per il servizio, la qualità e la soddisfazione del cliente, dagli hotel e alloggi a destinazioni, attrazioni, ristoranti ed esperienze. Il meglio del meglio per viaggiare in tutto il mondo.



Italy Family Hotels conquista non solo il podio dei Travellers’ Choice 2020 Best of the Best per la categoria “hotel per famiglie”, ma anche la top 25 degli hotel in Italia, con tre alberghi protagonisti, tra cui il SeaPark SPA Resort di Giulianova (TE) al primo posto, e la top 25 degli hotel con il miglior servizio in Italia con 4 alberghi che fanno parte del consorzio.



Gli alberghi premiati ai Travellers’ Choice 2020 Best of the Best

Top 25 degli hotel per famiglie - Italia: 14 Italy Family Hotels

1° Club Family Hotel Riccione - Riccione

2° Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel - Ortisei

3 ° Club Family Hotel Serenissima - Cesenatico

4 ° Club Family Hotel Executive - Cesenatico

6 ° Alpino Baby Family Hotel - Andalo

8° Club Family Hotel Costa dei Pini - Cervia

10° Piz Galin Grand Hotel Family & Wellness - Andalo

11° Family Hotel Serena - Andalo

12° Mirtillo Rosso Family Hotel – Riva Valdobbia

13° Family Hotel La Grotta – Vigo di Fassa

14° Park Hotel Sport – Andalo

15° Meridiana Natural & Family Hotel – Marina Romea

16° Hotel Andes Family & Wellness – Vigo di Fassa

20° San Domenico Family Hotel – Scalea



Top 25 degli hotel per famiglie – Europa

2° Club Family Hotel Riccione - Riccione

5° Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel - Ortisei

10° Club Family Hotel Serenissima – Cesenatico



Top 25 degli hotel per famiglie – Mondo

4° Club Family Hotel Riccione - Riccione

11° Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel - Ortisei



Top 25 degli hotel in Italia

1° SeaPark SPA Resort - Giulianova

11° Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel - Ortisei

17° Mirtillo Rosso Family Hotel – Riva Valdobbia



Top 25 degli hotel con il miglior servizio in Italia

5° Club Family Hotel Riccione - Riccione

13° Alpino Baby Family Hotel - Andalo

16° SeaPark SPA Resort - Giulianova

23° Mirtillo Rosso Family Hotel – Riva Valdobbia