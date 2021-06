Vaccinazioni serali per gli operatori del settore turistico

L'Ausl della Romagna mette in calendario due giorni dedicati per riuscire celermente ad accedere alla vaccinazione, per candidarsi è necessario registrarsi sul portale regionale

Ausl Romagna organizza sedute vaccinali serali per favorire la vaccinazione al personale del comparto turistico: si parte giovedì 10 e venerdì 11 giugno. Gli operatori candidati sul portale regionale stanno infatti ricevendo sms per prenotarsi a partire dalle ore 11 di oggi, martedì 8 giugno, attraverso i consueti canali. (Sportelli Cup, Farmacup, Cuptel e Cupweb) Le sedute vaccinali serali partiranno in tutte le sedi alle 19,30. Per favorire ulteriormente l’accesso, saranno operativi alcuni punti vaccinali aziendali più prossimi alle località turistiche. Complessivamente nelle due serate saranno disponibili 3000 dosi. Per favorire la vaccinazione, oltre alle due serate dedicate, l’Azienda ha riservato una parte dei posti disponibili a questa categoria all’interno delle normali sedute vaccinali.

Si invitano pertanto tutti gli operatori turistici a candidarsi sul portale regionale, per riuscire celermente ad accedere alla vaccinazione.



Ambito Rimini

Giovedì 10

Riccione ( Centro Commerciale Perla Verde)

Bellaria (Palacongressi)

Venerdì 11



Rimini (fiera)Riccione (Centro Commerciale Perla Verde)