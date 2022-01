Vaccini anti-Covid, open day domenicale riservato a bambini e ragazzi: fascia d'età 5-19 anni

Altro appuntamento speciale con la vaccinazione per proteggere bambini e ragazzi tra i 5 e i 19 anni. E’ il secondo open day regionale dedicato alla popolazione in età scolastica, dopo quello del 16 gennaio scorso, in cui furono somministrate più di 6.700 dosi.

Domnani, domenica 30 gennaio - secondo le programmazioni predisposte dalle singole aziende sanitarie e consultabili sui rispettivi siti internet aziendali -, da mattina a sera bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni potranno dunque ricevere la somministrazione del vaccino. Naturalmente, alla presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci.

Rispetto al primo open day, non solo è garantito almeno un centro vaccinale per ogni città capoluogo, ma è aumentato il numero complessivo di centri aperti, che saranno 28, con una presenza significativa anche nelle province.

Anche stavolta in molti centri vaccinali, per venire incontro alle richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte dei genitori, l’equipe vaccinale sarà affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda.

La popolazione in età scolastica

Complessivamente in Emilia-Romagna, nella popolazione in età scolastica, sono 351.863 le persone ad avere ricevuto alle ore 15 del 28 gennaio almeno una dose di vaccino, pari al 58,1% della platea.

Nel dettaglio, si tratta di 287.255 persone per la fascia 12-19 anni, per i quali le prenotazioni si sono aperte a giugno, pari al 87,7% della platea; 64.608 tra i più giovani (fascia 5-11 anni, che ha visto le somministrazioni iniziare il 16 dicembre) pari al 23,3% della platea.

Il 94% della popolazione emiliano-romagnola con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose, mentre il 91,9% ha completato il ciclo vaccinale e le terze dosi sono più di due milioni e 265 mila.

Tutti le informazioni, gli orari e le sedi della giornata vaccinale sono a disposizione sul sito https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it.