Vaccini, l'accesso alla Fiera dall’Ingresso Sud interdetto per il Giro d'Italia: come arrivare

Per via del passaggio del Giro D'Italia, mercoledì, l'accesso alla Fiera dall’Ingresso Sud è interdetto a causa dell'arrivo della carovana rosa dalle 13.30 alle 17 circa. Per dare continuità alle somministrazioni vaccinali, e non creare disagi agli utenti prenotati, l'accesso alla sede vaccinale sarà garantito dall’ingresso Ovest.

L’ingresso Ovest si trova su Via San Martino in Riparotta e rimarrà aperto per tutta la giornata. Per raggiungere tale ingresso: per chi arriva dalla zona di Rimini nord , si imbocca la Via San Martino in Riparotta in direzione SUD fino alla rotonda che indica Ingresso Ovest; per chi arriva dalla zona di Rimini Sud, prendere l'autostrada dal casello RN Sud uscendo a RN Nord e poi percorrendo la Via Tolemaide poi la SS16 uscendo a Viserba Monte per prendere la Via S.Martino in Riparotta in direzione SUD che porta all'Ingresso Ovest della Fiera.